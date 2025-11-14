Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Ataque a tiros destrói fachada de supermercado em São Gonçalo

Criminosos em duas motocicletas disparam diversas vezes contra estabelecimento durante a madrugada

relogio min de leitura | Escrito por Renata Sena | 14 de novembro de 2025 - 10:29
Criminosos divididos em duas motocicletas atacaram a tiros um supermercado no Porto Velho, em São Gonçalo, na madrugada desta sexta-feira (14).

O mercado, que fica na Rua Comandante Ari Parreira, principal do bairro, teve a parte frontal de vidro destruída pelos tiros.

Na manhã desta sexta-feira, funcionários varriam a calçada e tentavam manter a normalidade em meio a um cenário de destruição.

Dentro do estabelecimento comercial, ainda é possível encontrar marcenarias e geladeiras com marcas de tiros. Apesar da gravidade, ninguém se feriu no ataque.

De acordo com moradores da região, quatro homens, divididos em duas motocicletas, passaram atirando contra o local duas vezes.

"Eles foram atirando, fizeram a volta e passaram atirando novamente. Isso aqui está muito perigoso. A gente tem medo de sair de casa", contou um morador da região.

Nenhum funcionário do supermercado comentou o ataque criminoso, e a assessoria de imprensa da rede informou, através de um funcionário, que não irá falar sobre o assunto até que a polícia se manifeste.

O caso ainda não foi registrado na Polícia Civil, mas, segundo funcionários, isso irá acontecer ainda nesta sexta-feira.

