Ataque a tiros destrói fachada de supermercado em São Gonçalo
Criminosos em duas motocicletas disparam diversas vezes contra estabelecimento durante a madrugada
Criminosos divididos em duas motocicletas atacaram a tiros um supermercado no Porto Velho, em São Gonçalo, na madrugada desta sexta-feira (14).
O mercado, que fica na Rua Comandante Ari Parreira, principal do bairro, teve a parte frontal de vidro destruída pelos tiros.
Na manhã desta sexta-feira, funcionários varriam a calçada e tentavam manter a normalidade em meio a um cenário de destruição.
Dentro do estabelecimento comercial, ainda é possível encontrar marcenarias e geladeiras com marcas de tiros. Apesar da gravidade, ninguém se feriu no ataque.
De acordo com moradores da região, quatro homens, divididos em duas motocicletas, passaram atirando contra o local duas vezes.
"Eles foram atirando, fizeram a volta e passaram atirando novamente. Isso aqui está muito perigoso. A gente tem medo de sair de casa", contou um morador da região.
Nenhum funcionário do supermercado comentou o ataque criminoso, e a assessoria de imprensa da rede informou, através de um funcionário, que não irá falar sobre o assunto até que a polícia se manifeste.
O caso ainda não foi registrado na Polícia Civil, mas, segundo funcionários, isso irá acontecer ainda nesta sexta-feira.