Segundo supermercado da mesma rede é alvo de tiros em São Gonçalo

Unidade do Porto Novo também atacada a tiros, segue funcionando normalmente

14 de novembro de 2025 - 11:28
O supermercado segue funcionando normalmente, mesmo sem parte da vidraça
O supermercado segue funcionando normalmente, mesmo sem parte da vidraça

Segundo mercado da mesma rede também foi alvo de tiros de criminosos durante a madrugada desta sexta-feira (14). A outra unidade atacada fica na Avenida Capitão Manoel, no Porto Novo, também em São Gonçalo.

Assim como na unidade do Porto Velho, o supermercado segue funcionando normalmente, mesmo sem parte da vidraça.

No interior desta unidade, também é possível ver marcas de tiros.

Leia mais: 

Segundo informações preliminares, os ataques coordenados podem ter sido orquestrados por criminosos da região.

No interior desta unidade, também é possível ver marcas de tiros
No interior desta unidade, também é possível ver marcas de tiros

Agentes da 73ª DP (Neves) já registraram o caso e iniciaram as investigações. Buscas por imagens de câmeras de segurança estão em andamento.

Mesmo com o segundo ataque, a assessoria de imprensa da rede mantém a postura de não comentar os casos.

