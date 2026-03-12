Homem é preso por furto em supermercado no Centro de Niterói

Um homem foi preso após furtar produtos de um supermercado localizado na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Niterói, na noite dessa quarta-feira (11). A ação ocorreu por volta das 21h36 e foi registrada pelo 12º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com a corporação, os agentes foram acionados via telefone 190 e compareceram ao local, onde o funcionário do supermercado informou que havia flagrado o acusado levando 90 barras de chocolate e 25 caixas de Kinder Ovo, totalizando R$ 2.353,80 em produtos.

O acusado possui 11 registros anteriores por furto, além de anotações por ameaça e uso de drogas. Ele foi conduzido à delegacia, autuado por furto e permaneceu preso. O funcionário que acionou a polícia colaborou com as autoridades no registro da ocorrência.