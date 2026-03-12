Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Homem é preso por furto em supermercado no Centro de Niterói

A ação ocorreu por volta das 21h36 e foi registrada pelo 12º Batalhão de Polícia Militar

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de março de 2026 - 10:54
Um homem foi preso após furtar produtos de um supermercado localizado na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Niterói, na noite dessa quarta-feira (11). A ação ocorreu por volta das 21h36 e foi registrada pelo 12º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com a corporação, os agentes foram acionados via telefone 190 e compareceram ao local, onde o funcionário do supermercado informou que havia flagrado o acusado levando 90 barras de chocolate e 25 caixas de Kinder Ovo, totalizando R$ 2.353,80 em produtos.

O acusado possui 11 registros anteriores por furto, além de anotações por ameaça e uso de drogas. Ele foi conduzido à delegacia, autuado por furto e permaneceu preso. O funcionário que acionou a polícia colaborou com as autoridades no registro da ocorrência.

