Assessor de Vini Jr. e Lucas Paquetá é baleado durante tentativa de assalto no Rio

O assessor de marketing e imagem dos jogadores Vini Jr. e Lucas Paquetá, Edu Peixoto, foi baleado na barriga durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. O próprio profissional contou sobre o episódio em uma publicação nas redes sociais neste sábado (7), que ocorreu na na madrugada desta sexta-feira (6).

O ocorrido foi por volta das 2h na Avenida das Américas, próximo ao número 900. De acordo com informações inicias, dois criminosos em uma moto, armados com um revólver, roubaram os celulares de dois ocupantes de um carro, sendo uma das vítimas o assessor Eduardo Peixoto. O motorista do carro não reagiu. Mas mesmo assim, um dos criminosos fez um disparo, atingindo o abdômen de Eduardo. O homem foi socorrido e encaminhado para um hospital particular da região.

Em um relato nas redes sociais, Edu falou o susto vivido e informou que está internado. “Parecia pesadelo, mas foi só uma noite no Rio”, escreveu. Ele também afirmou que, por conta da recuperação, está sem acesso ao celular ou ao WhatsApp.

Ainda na mensagem, o assessor disse que o foco agora é se recuperar e agradeceu pela oportunidade de continuar ao lado da família. “Mirar na recuperação e agradecer a nova oportunidade de ver meu filho crescer”, declarou.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). A Polícia Civil investiga as circunstâncias da tentativa de assalto e busca identificar os responsáveis pelo crime.