Justiça do Rio mantém prisão de acusados de estupro coletivo em Copacabana

A Justiça do Rio manteve nesta sexta-feira (6) a prisão de Bruno Felipe dos Santos Alegretti e Vitor Hugo Oliveira Simonin, ambos de 18 anos, acusados de participar do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia, etapa em que o juiz avalia se a detenção é legal e se os réus permanecerão presos ou poderão responder ao processo em liberdade. Na quinta-feira (5), outros dois acusados no mesmo caso já haviam passado pela audiência: Matteus Verissimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho, ambos de 19 anos, também tiveram as prisões mantidas pela Justiça.

Os quatro se entregaram às autoridades, mas optaram por ficar calados durante os procedimentos policiais. Como todos estavam sem os aparelhos celulares, a Polícia Civil informou que vai solicitar à Justiça a quebra do sigilo telefônico dos réus para avançar nas investigações. Após a custódia, os acusados foram encaminhados para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio. A unidade é a principal porta de entrada do sistema penitenciário fluminense.

Os quatro foram alocados em celas separadas, seguindo o protocolo padrão da unidade, que prevê que o detento passe por uma triagem inicial e fique isolado da população carcerária por um período de avaliação antes de ser integrado ao convívio geral. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que os quatro estão se alimentando normalmente.