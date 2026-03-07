Dupla é presa após tentativa de roubo a pedestre em Neves, SG

Dois homens foram presos em flagrante por tentativa de roubo a pedestre, no bairro de Neves, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (6). Um dos presos é apontado como autor do latrocínio de Rodrigo da Silva Machado, ocorrido em dezembro de 2025.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 73ª DP (Neves) receberam informações sobre uma tentativa de assalto na região e se dirigiram até o local com o apoio de uma equipe da Polícia Militar. Quando chegaram, a equipe encontrou dois criminosos que haviam sido contidos por populares. Eles foram levados à delegacia e autuados em flagrante.

Leia também

Polícia Civil prende homem que estuprou ex-namorada e matou o filho dela em Nilópolis

Homem finge ser agente da Polícia Federal e intimida equipe da Light na Tijuca

Um dos presos, que não teve o nome divulgado, já havia sido identificado pela Polícia Civil, que representou pela prisão preventiva dele há duas semanas pelo caso de latrocínio ocorrido em 2025. Na ocasião, ele roubou o cordão de Rodrigo da Silva Machado e atirou na perna da vítima, que chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois.