'É muito difícil carregar um filho morto no colo', desabafa mãe de bebê morta em Maricá
O corpo da bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.
“É muito difícil carregar um filho morto no colo”. Muito abalada, essa foi a frase que a mãe da bebê de 1 ano e 3 meses, levada morta para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã, em Maricá, conseguiu falar com a imprensa, quando chegou para prestar depoimento na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), na manhã desta sexta-feira (20).
Segundo ela, sua filha passou a ficar com a babá há pouco tempo. “Sou mãe solo e ela precisava ficar com a babá para eu conseguir trabalhar", contou. Mãe e filha teriam ido morar no local e ela conheceu a babá, que mora no mesmo conjunto habitacional, por indicação.
Na madrugada desta sexta-feira (20), a babá ligou para a mãe da criança e informou que a menina estava mole, segundo informações preliminares. A mulher chegou à casa da babá e levou a criança para a UPA, mas a menina já chegou sem vida.
Leia também:
Polícia investiga morte suspeita de bebê levada sem vida à UPA de Inoã, em Maricá
Homem se entrega à polícia em Maricá após morte de mulher no Complexo da Pedreira
A morte é considerada suspeita e a polícia investiga as circunstâncias do fato. Três pessoas já foram detidas no caso.
Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) permanecem em diligências sobre o caso.
O corpo da bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.