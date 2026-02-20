Turista norte-americana denuncia furto no Carnaval do Rio e prejuízo de 40 mil dólares

A turista norte-americana Amber Berumen divulgou nas redes sociais que foi vítima de furto durante o Carnaval no Rio de Janeiro. De acordo com o relato, o caso ocorreu na região da Lapa, na área central da cidade, enquanto ela utilizava um carro por aplicativo. Amber contou que estava com a janela aberta quando um homem arrancou o celular de sua mão e correu em direção aos Arcos da Lapa. Ela disse que ainda tentou perseguir o suspeito, mas um segundo indivíduo teria bloqueado sua passagem, permitindo a fuga.

Segundo a americana, após levarem o aparelho, os criminosos acessaram sua conta bancária e efetuaram retiradas que totalizam cerca de US$ 40 mil, aproximadamente R$ 200 mil. Ela também relatou que os invasores alteraram a senha do seu e-mail e mudaram o idioma da conta para português.

A turista chegou ao Brasil em dezembro, celebrou o Ano Novo em Copacabana e também passou por Salvador durante a viagem. Até o momento, não há confirmação de registro de ocorrência, nem por parte da visitante nem pela Polícia Civil do Rio.