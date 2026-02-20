Polícia investiga morte suspeita de bebê levada sem vida à UPA de Inoã, em Maricá

Policiais da Divisão de Homicídios investigam as causas da morte de uma bebê de 1 anos e 3 meses levada já sem vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã, em Maricá, na madrugada desta sexta-feira (20).

De acordo com informações iniciais, a criança estava no apartamento de uma babá, no Conjunto Habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, em Itaipuaçu, quando foi levada para a UPA.

Conforme informações da equipe médica, a criança chegou na unidade já sem vida. A Polícia Militar foi acionada ao local e, posteriormente, agentes da DH de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, assumiram o caso.

Leia também:

Polícia Civil realiza operação contra grupo que expunha estudantes a conteúdo criminoso

Maricá decreta ponto facultativo nesta sexta por conta do título da União de Maricá

Na manhã desta sexta, os agentes conduziram, além da babá, familiares da criança para serem ouvidos na sede da especializada. O apartamento onde a criança estava também foi periciado. A morte é considerada suspeita e segue sendo investigada.