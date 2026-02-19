Homem se entrega à polícia em Maricá após morte de mulher no Complexo da Pedreira

O corpo de Larissa foi encontrado por parentes, no interior da casa, já em avançado estado de decomposição - Foto: Reprodução - TV Globo

Um homem, que não teve a identidade revelada, se entregou na delegacia de Maricá, na manhã desta quinta-feira (19), após ser considerado o responsável pela morte da auxiliar de serviços gerais Larissa Cristina dos Santos, de 31 anos. A morte ocorreu no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O corpo de Larissa foi encontrado na manhã de quarta-feira (18), no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na Zona Norte. A distância entre onde ocorreu o crime e onde o acusado se entregou, em Maricá, é de mais de 70 km.

A Polícia Civil informou que o suspeito alegou ter deixado a residência depois de uma briga no sábado (14) e afirmou que não sabia da morte de Larissa. Ainda de acordo com ele, assim que soube do óbito, preferiu se apresentar espontaneamente.

O corpo de Larissa foi encontrado por parentes, no interior da casa, já em avançado estado de decomposição. Vizinhos contaram que o casal possuía histórico de agressões e que a última discussão teria ocorrido no fim de semana. Além disso, os moradores relataram que a mulher não era vista desde sábado.

Segundo a polícia, o acusado possui antecedentes criminais pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Para os investigadores, o homem disse que, depois da briga, deixou a vítima caída no chão e que só se apresentou depois que soube do falecimento.

Novas testemunhas ainda serão ouvidas pela Delegacia de Homicídios, que também aguarda o resultado do laudo para esclarecer as circunstâncias da morte. Os vizinhos confirmaram que Larissa era vítima de agressões frequentes. A polícia segue as investigações pela linha do feminicídio.