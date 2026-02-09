Jovem que levou mais de 15 facadas durante ataque em São Gonçalo volta a ser entubada

A jovem Alana Anísio Rosa, 20 anos, que levou mais de 15 facadas durante um ataque ocorrido na última sexta-feira (06) em sua casa, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, segue internada em estado grave. Segundo a mãe da vítima, Jaderluce Anísio de Oliveira, ela segue entubada e em coma induzido. Já o suspeito do crime, Luiz Felipe Sampaio, foi preso por policiais militares do 1º BPM (Venda da Cruz) e levado para a 73ª DP (Neves), onde foi autuado por tentativa de feminicídio.

"Ele fez essa atrocidade com a minha filha, ela está muito machucada. Ele cortou o rosto da minha filha. Recortou nariz e boca. Ela tem vários cortes no pescoço, nos ombros. Não sei se foram 15 ou 17 facadas. Ela passou por uma cirurgia de cinco horas. Depois dessa cirurgia ela foi para a UTI e o médico falou para a gente rezar porque o estado dela é gravíssimo", disse Jaderluce em entrevista ao GLOBO.

Ainda segundo a mãe, Alana teve uma pequena melhora no domingo (08), quando chegou a ser desentubada. Ela conta que esteve com a filha, que abriu o olho esquerdo, mas a saturação caiu no fim do dia e a jovem foi novamente entubada e colocada em coma induzido. "A situação dela ainda é bem delicada. Está muito machucada a minha filha", lamentou Jaderluce.

Leia também

Polícia Civil descarta latrocínio e investiga execução de rodoviário em São Gonçalo

Militar reformado da Marinha é morto a tiros em tentativa de assalto na RJ-104

De acordo com relatos de familiares e amigos, Alana e Luiz Felipe nunca se relacionaram, mas o suspeito, que também mora no Galo Branco, passou a seguir a jovem no Instagram, depois a viu numa academia no bairro e afirmou ter se apaixonado. Ele mandava buquês de flores e chocolates para a casa da jovem com bilhetes nos quais escrevia frases como "seu admirador secreto" e "a menina mais bonita de São Gonçalo".

A mãe disse que o último buquê foi enviado em dezembro do ano passado, quando Luiz Felipe se identificou. Alana contou aos pais sobre o pedido de namoro e foi orientada a responder, de acordo com Jaderluce, "com muita educação". "Ela agradeceu as flores e o chocolate e falou que não tinha intenção nenhuma de namorar, que estava focada nos estudos. O sonho de alana é ser médica e, se Deus quiser, ela vai ser", completou a mãe da vítima.

Audiência de custódia

Luiz Felipe passou por uma audiência de custódia neste domingo (08) e teve a prisão temporária convertida para preventiva. Na decisão, foi citado que a vítima não tem condições de prestar depoimento e que não o faria de maneira tranquila se o autor fosse rapidamente colocado em liberdade.