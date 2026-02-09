Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2281 | Euro R$ 6,1791
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Militar reformado da Marinha é morto a tiros em tentativa de assalto na RJ-104

Os criminosos fugiram sem levar a motocicleta da vítima

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 09 de fevereiro de 2026 - 10:07
A vítima foi identificado como Eduardo José Pires
A vítima foi identificado como Eduardo José Pires -

Um militar reformado da Marinha foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto na RJ-104, em São Gonçalo, na última sexta-feira (6). A vítima foi identificada como Eduardo José Pires.

A vítima, que era suboficial da Marinha, estava passando de motocicleta na RJ-104, próximo ao bairro Bom Retiro, quando os bandidos o abordaram. Eduardo retornava de um culto evangélico.

Leia também:

Concurso literário 'Maricá em Versos e Prosas' abre inscrições para escritores da cidade

Hemorio lança campanha 'CarnaHemorio: Folia que salva' e convoca população a doar sangue no Carnaval

Os bandidos conseguiram fugir, mas não levaram a moto. A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.

A Marinha do Brasil informou que lamenta o caso e disse que a vítima era militar reformado.

Tags:

Marinha do Brasil militar da Marinha morto São Gonçalo Tentativa de assalto

Matérias Relacionadas