Militar reformado da Marinha é morto a tiros em tentativa de assalto na RJ-104
Os criminosos fugiram sem levar a motocicleta da vítima
Um militar reformado da Marinha foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto na RJ-104, em São Gonçalo, na última sexta-feira (6). A vítima foi identificada como Eduardo José Pires.
A vítima, que era suboficial da Marinha, estava passando de motocicleta na RJ-104, próximo ao bairro Bom Retiro, quando os bandidos o abordaram. Eduardo retornava de um culto evangélico.
Leia também:
Concurso literário 'Maricá em Versos e Prosas' abre inscrições para escritores da cidade
Hemorio lança campanha 'CarnaHemorio: Folia que salva' e convoca população a doar sangue no Carnaval
Os bandidos conseguiram fugir, mas não levaram a moto. A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.
A Marinha do Brasil informou que lamenta o caso e disse que a vítima era militar reformado.