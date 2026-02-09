Polícia Civil descarta latrocínio e investiga execução de rodoviário em São Gonçalo
Alexandre Monteiro, de 51 anos, foi morto a tiros quando seguia para o trabalho na madrugada de sexta-feira, no bairro Boaçu
Policiais civis descartam latrocínio e investigam a morte do rodoviário Alexandre Monteiro, de 51 anos, como um crime de execução. Imagens de circuitos de segurança estão sendo analisadas e podem ajudar a polícia a elucidar o caso.
Alexandre foi assassinado a tiros quando seguia para o trabalho, na madrugada da última sexta-feira (06), no Boaçu, em São Gonçalo.
A vítima estava no seu veículo, um Gol vermelho, quando dois ocupantes de uma motocicleta se aproximaram e efetuaram os disparos.
O profissional morreu na hora.
Alexandre trabalhava há mais de 20 anos como motorista de coletivo na mesma empresa. Amigos e familiares lamentaram a morte do profissional e disseram que ele não possuía inimigos.
A polícia segue investigando o caso.