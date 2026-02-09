Polícia Civil descarta latrocínio e investiga execução de rodoviário em São Gonçalo

Alexandre trabalhava há mais de 20 anos como motorista de coletivo na mesma empresa - Foto: Divulgação

Alexandre trabalhava há mais de 20 anos como motorista de coletivo na mesma empresa - Foto: Divulgação

Policiais civis descartam latrocínio e investigam a morte do rodoviário Alexandre Monteiro, de 51 anos, como um crime de execução. Imagens de circuitos de segurança estão sendo analisadas e podem ajudar a polícia a elucidar o caso.

Alexandre foi assassinado a tiros quando seguia para o trabalho, na madrugada da última sexta-feira (06), no Boaçu, em São Gonçalo.

A vítima estava no seu veículo, um Gol vermelho, quando dois ocupantes de uma motocicleta se aproximaram e efetuaram os disparos.

O profissional morreu na hora.

Alexandre trabalhava há mais de 20 anos como motorista de coletivo na mesma empresa. Amigos e familiares lamentaram a morte do profissional e disseram que ele não possuía inimigos.

A polícia segue investigando o caso.