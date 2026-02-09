Estudante é esfaqueada em São Gonçalo após rejeitar investidas de perseguidor

Um ataque brutal ocorrido na última sexta-feira (06) deixou uma jovem de 20 anos gravemente ferida no bairro Galo Branco, em São Gonçalo. A estudante Alana Anísio Rosa foi esfaqueada após ter sua casa invadida por um homem que, durante meses, chegou a persegui-la, enviando presentes anônimos, como flores e bombons.

Segundo uma amiga de Alana, a jovem tinha medo do agressor, pois ele a observava de forma estranha na academia que ambos frequentavam. “Ele olhava estranho para ela quando se encontravam na academia”, explicou.

Ao descobrir quem era o responsável pelas entregas anônimas, Alana, que fazia pré-vestibular para medicina, agradeceu por meio de uma mensagem no Instagram, mas deixou claro que estava focada nos estudos e que não tinha interesse em relacionamento, mas sim em manter uma convivência respeitosa. A partir da resposta, a situação teria se agravado.

Conforme relatos, o homem passou a vigiar os horários da estudante e tentou atacá-la no dia anterior ao crime, na casa dela. Ele pulou o muro, mas foi impedido pela presença do cachorro da família. Alana percebeu uma pessoa pulando o muro, mas, por estar sem óculos, inicialmente achou que se tratava de uma criança tentando pegar uma bola que havia caído no quintal.

De acordo com a mãe da estudante, Jaderluce Anísio de Oliveira, de 53 anos, a filha nunca teve qualquer tipo de relacionamento com o agressor. “Eles nunca tiveram nada, ele cismou com ela”, afirmou.

Ataque

No ataque, ocorrido na sexta-feira (06) enquanto a vítima retornava da academia, por volta das 17h, o agressor pulou o muro da residência novamente e iniciou as agressões. O ataque só foi interrompido com a chegada da mãe da jovem, que voltava do trabalho.

Alana foi atingida no rosto, na cabeça, nos ombros e nas costas. Segundo amigos, Alana também sofreu agressões físicas, tendo a cabeça batida diversas vezes contra um móvel da residência, o que resultou na quebra de um dente, no rompimento do lábio superior e em outros diversos ferimentos.

A jovem está internada em um hospital particular em São Gonçalo. De acordo com a família, ela foi extubada neste domingo (08) e está reagindo bem.

Familiares e amigos se mobilizam nas redes sociais em busca de justiça. Jaderluce, mãe da vítima, publicou um vídeo nas redes sociais em que afirma: “Justiça pela minha filha".

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) foram acionados para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, encontraram a estudante ferida por golpes de arma branca. O agressor foi levado à 73ª DP (Neves) para prestar esclarecimentos, enquanto a vítima foi socorrida e encaminhada inicialmente ao Pronto Socorro de São Gonçalo. O homem foi preso.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado pelo crime de tentativa de feminicídio.