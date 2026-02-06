Motorista é morto a tiros ao chegar para trabalhar no Boaçu, em São Gonçalo

O rodoviário foi executado a tiros por volta das 3h - Foto: Layla Mussi

O rodoviário foi executado a tiros por volta das 3h - Foto: Layla Mussi

A polícia identificou como Alexandre Monteiro, de 51 anos, o motorista de ônibus, assassinado na madrugada desta sexta-feira (06), quando chegava para trabalhar, no Boaçu, em São Gonçalo.

Alexandre tinha mais de 20 anos atuando como motorista na mesma empresa de ônibus e era conhecido como uma pessoa do bem, trabalhador e querido pelos colegas de profissão.

Pai de uma menina, segundo familiares, ele perdeu a esposa no período da pandemia do Covid-19.

O rodoviário foi executado a tiros por volta das 3h, a poucos metros da garagem, onde assumiria o expediente na condução do primeiro coletivo do dia.

Crime

Alexandre estava no seu carro, um Gol vermelho, na Rua Capitão Acácio, quando, segundo testemunhas, ocupantes de uma motocicleta efetuaram diversos disparos. Ele morreu na hora, ainda no banco do motorista.

O crime aconteceu em frente a câmeras de segurança mas que, segundo populares, não estavam funcionando para gravar.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) estiveram no local, periciaram o corpo e o encaminharam para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.

Motorista estava em seu carro quando foi atingido por diversos disparos | Foto: Layla Mussi

Na empresa, nenhum funcionário quis comentar o ocorrido, mas lamentaram a morte do colega.