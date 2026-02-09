Morre Jorge Babu, ex-político criador do feriado de São Jorge no estado e município do Rio

Morreu neste domingo (08) aos 60 anos, o ex-vereador e ex-deputado estadual Jorge Luis Hauat, conhecido como Jorge Babu. Também ex-policial civil e com forte base eleitoral na Zona Oeste, Babu foi o autor das leis que criaram o feriado do Dia de São Jorge no município e no estado do Rio. A causa da morte não foi divulgada.

Ao longo da carreira política, marcada por uma sequência de investigações, processos judiciais e condenações que acabaram interrompendo sua trajetória institucional, Jorge Babu disputou diferentes cargos no Rio por partidos distintos. Em 2004, foi eleito vereador pelo PT, mandato que o projetou politicamente. Dois anos depois, em 2006, concorreu ao cargo de deputado estadual, também pelo PT, sendo eleito para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

De autoria do então deputado estadual pelo PT, o projeto de lei que tornava o feriado de São Jorge estadual foi sancionado em 2008 pelo governador Sérgio Cabral. Em 2010, Babu tentou a reeleição como deputado estadual, desta vez pelo PTN, mas teve o registro de candidatura negado antes da eleição.

Anos depois, em 2024, o ex-político tentou retornar à vida pública como candidato a vereador do Rio pelo União Brasil, mas não foi eleito. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou o último recurso apresentado por Babu, com base na Lei da Ficha Limpa, encerrando definitivamente a tentativa de voltar a disputar cargos eletivos. Na ocasião, o mesmo declarou à Justiça Eleitoral R$ 464.027,00 em bens.