Hemorio lança campanha 'CarnaHemorio: Folia que salva' e convoca população a doar sangue no Carnaval

Atualmente, o estoque do hemocentro abastece mais de 100 unidades públicas de saúde em todo o estado - Foto: Divulgação

Atualmente, o estoque do hemocentro abastece mais de 100 unidades públicas de saúde em todo o estado - Foto: Divulgação

Nos dias 9 e 12 de fevereiro, o Hemorio lança a campanha "CarnaHemorio – Folia que salva" com o objetivo de incentivar a doação de sangue antes, durante e após o carnaval, um dos períodos mais desafiadores para a manutenção dos estoques. Além de conscientizar, a campanha também busca estimular doações constantes para reforçar a importância de manter os estoques de sangue em níveis seguros durante todo o ano.

O período carnavalesco representa um grande desafio para o hemocentro devido à histórica queda nas doações, que pode chegar a 30%, ao mesmo tempo em que a demanda por sangue aumenta, especialmente nos atendimentos de emergência. Para manter os estoques em nível regular, o Hemorio precisa coletar entre 350 e 400 bolsas de sangue por dia. Atualmente, o estoque do hemocentro abastece mais de 100 unidades públicas de saúde em todo o estado, incluindo os principais hospitais de emergência, unidades da rede federal e a própria instituição, que atende pacientes com doenças hematológicas como anemia falciforme, hemofilia e leucemia.

Leia também:

Vasco vence o Botafogo e 'foge' de clássico nas quartas de final do Carioca

Chuva intensa leva ao cancelamento do desfile da Série Prata em Niterói neste domingo (8)



“Manter os estoques cheios é uma necessidade permanente, não apenas em datas específicas. Campanhas como essa são fundamentais para sensibilizar a população e garantir que possamos atender todos que precisam. Cada doação pode salvar várias vidas”, destaca o diretor do Hemorio, Luiz Amorim.

A campanha tem como embaixadora Mileide Mihaile, atual rainha de bateria da Unidos da Tijuca, uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro. Mileide assume com entusiasmo o papel de embaixadora da ação, e sua presença amplia o alcance da iniciativa junto ao público.

Ações presenciais

No dia 9 de fevereiro, das 11h às 12h, o salão de doadores do Hemorio receberá uma ativação especial com a presença da embaixadora da campanha acompanhada pela bateria da Unidos da Tijuca. A ação contará com cerca de dez integrantes, incluindo oito ritmistas, um casal de passistas e um casal de mestre-sala e porta-bandeira, levando o clima do samba para dentro do espaço de doação.

Já no dia 12 de fevereiro, conhecido como Dia da Folia, o Hemorio será palco de um dia inteiro de celebração, com blocos de rua cariocas animando o salão de doadores. O bloco Balanço Zona Sul está confirmado das 10h às 12h.

Durante o período de Carnaval, o Hemorio funcionará normalmente, todos os dias da semana, inclusive feriados, das 7h às 18h, para receber doadores.

Quem pode doar

Quem deseja doar precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal e portar autorização disponível no site hemorio.rj.gov.br.

Não é necessário jejum, apenas evitar alimentos gordurosos quatro horas antes da coleta e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. Gestantes, lactantes e pessoas que fazem uso de drogas não estão aptos à doação.

Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do Hemorio (@hemorio) ou pelo Disque-Sangue: 0800 282 0708, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, exceto feriados.