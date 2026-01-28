Homem é preso dias depois de incendiar casa de ex-companheira em Niterói

Um homem foi preso acusado de atear fogo na casa da ex-companheira, localizada em Niterói. Durante o crime, a vítima e o atual namorado estavam no interior da casa. O crime ocorreu no começo do mês, mas a prisão foi feita nesta terça-feira (27).

A ação criminosa ocorreu no dia 6 de janeiro, no Barreto, em Niterói. As investigações apontaram que o homem teria invadido a residência com uma faca e um maçarico, para tirar a vida da ex-companheira. Depois de discutir com o casal, o acusado ateou fogo no sofá da sala, resultando em um incêndio.

Leia também:

Professor de capoeira é morto a tiros na saída de uma academia em Nilópolis; suspeito foi preso

Lucas Paquetá volta ao Flamengo



A Polícia Civil informou que o homem ainda teria ido atrás da ex e do atual dela, mas as vítimas conseguiram fugir. Porém, o imóvel foi tomado pelas chamas.

O acusado foi localizado e preso no Fonseca, também em Niterói, e foi levado à 78ª DP (Fonseca).