Professor de capoeira é morto a tiros na saída de uma academia em Nilópolis; suspeito foi preso

Um professor de capoeira foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (27), em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no momento em que deixava a academia onde dava aulas. O autor do crime tentou fugir, mas foi localizado e preso poucas horas depois durante uma operação integrada das forças de segurança.

A vítima, Marcos André Viana de Souza, de 30 anos, foi atingida após um veículo de cor prata se aproximar do local. Segundo testemunhas, um dos ocupantes do carro efetuou os disparos e fugiu em seguida.

De acordo com a Polícia Civil, a principal linha de investigação aponta que o homicídio teve motivação passional. As apurações indicam que o autor não aceitava o fim de um relacionamento e teria se incomodado com o envolvimento da ex-companheira com a vítima.

Após o crime, equipes da Polícia Militar, da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram de forma conjunta para localizar o suspeito. Havia a informação de que ele poderia seguir para a Região dos Lagos ou tentar deixar o estado.

Com o auxílio do sistema de monitoramento por câmeras da PRF, o veículo foi identificado trafegando pela BR-101, no distrito de Ibitioca, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma arma de fogo e uma pequena quantidade de cocaína.

O homem foi encaminhado para a 134ª Delegacia de Polícia (Campos dos Goytacazes), onde foi autuado em flagrante por homicídio. A DHBF segue responsável pelas investigações.