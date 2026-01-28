Lucas Paquetá volta ao Flamengo

O clube carioca Flamengo terá mais uma estrela no time, com a contratação do meio-campo Lucas Paquetá, de 28 anos. Para ter de volta o atleta, o Rubro-Negro vai precisar desembolsar 41,2 milhões de euros, o que equivale a R$ 260 milhões, ao West Ham-ING. Esse é o maior valor já realizado em uma transação por um clube brasileiro.

Paquetá volta ao clube de origem depois de quase uma década jogando na Europa. No ano de 2018, o jogador foi vendido para o Milan por 38 milhões de euros, o que equivalia a quase R$ 150 milhões, de acordo com a cotação da época, e jogou por cinco temporadas.

Em 2020, Paquetá foi vendido para o Lyon por 20 milhões de euros. Depois de jogar por duas temporadas na França, o meio-campista conseguiu chegar à Premier League. Em seguida, o West Ham, clube inglês, comprou o jogador por 61,63 milhões de euros, além de um bônus, por cinco temporadas.

Antes de ser comprado pelo Flamengo, Paquetá quase fez parte do elenco do Manchester City, comandado por Pep Guardiola. Entretanto, as negociações não foram para frente por causa das denúncias de manipulação de apostas esportivas. Uma comissão de futebol inocentou o jogador no ano passado.

Paquetá de volta ao Flamengo

Durante a negociação nos últimos dias, os clubes enfrentaram discordância apenas na forma de pagamento. Ficou acordado que os ingleses receberiam o pagamento pelo jogador em apenas uma parcela por ano, com valor proporcional em 2026 e 2027 e uma parcela menor em 2028. Essa proposta partiu do Flamengo e foi aceita pelo West Ham.

De acordo com o argumento usado pelo Rubro-Negro para convencer o clube europeu, essa era a melhor maneira de quitar o valor sem prejudicar o orçamento do clube.

O valor estimado de R$ 1 bilhão para o futebol neste ano inclui o pagamento das parcelas pelos jogadores que já estão no clube, como Samuel Lino, Emerson Royal e Plata.

Em decorrência da obrigação com os pagamentos, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, aconselhou o departamento de futebol de que é necessário que as parcelas tenham o valor reservado para as contratações, sem correr riscos ou que precisem vender outros atletas para pagar pela contratação de Paquetá.

Futebol do Flamengo com Lucas Paquetá

O Flamengo conta com a versatilidade de Paquetá, até mesmo para os próximos passos do clube no mercado.

Lucas Paquetá pode atuar como segundo homem de meio-campo e, por causa disso, o clube não pretende contratar mais um volante.

O jogador Danilo, do Botafogo, até foi oferecido, porém não houve interesse em continuar com a negociação. O Flamengo conta com a presença de quatro a cinco nomes na função: Pulgar, Everton Araújo, De La Cruz, Saúl e Jorginho. O nome de Allan surgiu como sexto elemento, que pode ser vendido a qualquer momento.