PM baleado na cabeça no Jardim Catarina, em SG, segue internado em estado grave

O PM foi atingido na cabeça nesse domingo (18) - Foto: Divulgação

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou, na manhã desta segunda-feira (19), que o terceiro-sargento da Polícia Militar Elder Carlos Costa Carvalho, baleado na cabeça no domingo (18), no Jardim Catarina, em São Gonçalo, segue internado em estado grave.

Ele está no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde passou por uma cirurgia.

Segundo a PM, o policial estava de folga quando foi atingido por disparos na esquina das ruas Padre Vieira e Engenheiro Bernardo Sayão. Ainda não há mais informações sobre as circunstâncias dos tiros.

A ocorrência é investigada pela 74ª DP (Alcântara).