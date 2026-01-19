Homem mata padrasto a tiros, fere irmã e depois foge, em Niterói

O que seria uma ensolarada e tranquila tarde de lazer, nesse domingo (18) em Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói, acabou se tranformando em uma tragédia para uma família moradora do local. Após uma acalorada discussão, um homem matou o padrasto a tiros, feriu a irmã em um dos pés, e depois fugiu em seu carro de passeio.

Em desespero, ao ver a grande confusão que acontecia, vizinhos pediram auxílio a policiais do 12ºBPM (Niterói) que isolaram o local onde aconteceu o crime e acionaram colegas para tentar localizar o atirador, que permanece foragido. A jovem baleada foi socorrida e leva ao Hospital Mário Monteiro, no Cafubá.

O caso está sendo registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), que ficará a cargo das investigações. A ocorrência está em andamento e os policiais estão à procura do atirador.

* Em apuração

