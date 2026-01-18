Policial Militar é Baleado em São Gonçalo e está em Estado Grave

O militar recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Foto: O São Gonçalo/Arquivo

O militar recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Foto: O São Gonçalo/Arquivo

Um policial militar foi baleado na manhã deste sábado (18) durante uma ocorrência no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana Leste Fluminense. O caso aconteceu por volta das 10h30, na Rua Padre Vieira, esquina com a Rua Engenheiro Bernardo Sayão.

Leia também:

Polícia captura “Alvin”, apontado como articulador do 'CV' em plano de retomada de comunidades em Niterói

Mortes decorrentes de intervenção policial cresceram 13% em 2025 no RJ



Segundo a Polícia Militar, equipes do 7º BPM foram acionadas após a informação de um policial ferido na região. Durante o deslocamento, os agentes encontraram o 3º sargento da PM, lotado no 3º BPM, caído ao solo com ferimentos provocados por arma de fogo.

O militar apresentava perfurações por arma de fogo no crânio e no glúteo. O terceiro-sargento foi socorrido imediatamente e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde deu entrada em estado gravíssimo.

Ainda segundo o hospital, o policial chegou com hipotensão severa e precisou receber cinco bolsas de sangue. O paciente foi encaminhado à sala cirúrgica, teve o procedimento encerrado e, em seguida, foi levado para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde permanece internado em estado gravíssimo.

O caso foi registrado na 74ª Delegacia de Polícia (Alcântara), onde as investigações sobre o caso vão prosseguir.