Disque Denúncia busca informações sobre homem que matou cachorro a tiros em Magé

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, nesta segunda-feira (05), um cartaz para auxiliar nas investigações e no inquérito instaurado pela 65ª DP (Magé) e Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Leandro Francisco Tuler, de 51 anos, acusado de matar o cachorro do vizinho a tiros. Ele já é considerado um foragido da Justiça.

O crime aconteceu no último sábado (03), na Rua Ernesto Teixeira, em Suruí, distrito de Magé, na Baixada Fluminense. Segundo consta no processo, por volta das 21h:12mim, Leandro passou de moto, tipo 125 na cor preta, e o cachorro começou a latir. Leandro começou a gritar que se estivesse armado atiraria no cachorro e que se alguém falasse alguma coisa, também seria alvejado com tiros de arma de fogo.

O dono do animal questionou Leandro quanto a necessidade de atirar no cachorro só por estar latindo, e ele respondeu se estavam duvidando de que não atiraria no cachorro. Logo depois, o acusado foi até sua casa na mesma rua, guardou a motocicleta e poucos minutos depois voltou, e foi em direção do dono do cachorro e de seu colega.

Leandro sacou a arma da cintura e apontou a arma para o peito de um dos vizinhos e apertou seu pescoço, efetuando um tapa no rosto dele. Neste momento em que Leandro apontava a arma para uma das vítimas, o cachorro do dono veio em sua direção num possível ato de protegê-los. Leandro de posse da arma, efetuou aproximadamente 05 (cinco) tiros, sendo que 04 acertaram o cachorro. Em seguida, Leandro voltou andando na direção sua a casa e em certo momento parou e voltou a ameaçar o dono do animal, e efetuou um disparo de em direção dele. que fugiu correndo sendo ainda perseguido por Leandro, que após os disparos, Leandro entrou novamente em casa e voltou com mais munições, carregou a arma novamente e ficou parado em frente a casa da vítima.

Leia também:

Tiroteio deixa três mortos e dois feridos no Fonseca, em Niterói

Acusado de tráfico de drogas é preso no Rio a partir de informações chegadas ao Disque Denúncia/RJ



No domingo (04), por volta das 9h, em frente a casa da vítima, Leandro apareceu novamente e fez ameaças dizendo que iria se vingar, e ainda segundo testemunhas, toda vizinhança tem medo Leandro por ter comportamento violento e agressivo.

Diante dos fatos, a Autoridade Policial da 65ª DP (Magé), requereu junto à Justiça, uma ordem de prisão, que foi deferida pela Vara do Plantão Judiciário/Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Espécie de prisão: Preventiva, pelos crimes de do Estatuto do Desarmamento define o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, Homicídio C/C Crime Tentado, Ameaça e Perseguição (Stalking).

.O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre sobre a localização de Leandro Tuler, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

- Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.