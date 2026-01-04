Homem mata cachorro do vizinho a tiros na Baixada Fluminense

Uma câmera de segurança registrou o momento que um homem mata o cachorro do vizinho a tiros em Magé, na Baixada Fluminense, neste sábado (3). O animal tinha 3 anos e o corpo dele foi enterrado pela família neste domingo (4).

As imagens mostram o momento em que o homem, armado com uma pistola, se aproxima do animal e faz os primeiros disparos. O cachorro chega a correr, mas acaba atingido.

O atirador, segundo testemunhas, mora na mesma rua e minutos antes tinha reclamado que o cachorro estava latindo para ele. Os moradores também negam que tenha havido alguma discussão.

O caso foi registrado na 65ª DP (Magé) e será investigado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.