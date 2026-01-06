Tiroteio deixa três mortos e dois feridos no Fonseca, em Niterói

Um confronto envolvendo policiais militares do 12º BPM (Niterói) e um grupo ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP) deixou três mortos e dois feridos na comunidade Palmeiras, no Fonseca, em Niterói, na madrugada desta terça-feira (06). Segundo a PM, o tiroteio iniciou após os suspeitos não obedecerem a uma ordem de parada dos agentes.

Um dos mortos foi identificado como Welvison Aureliano Leal, conhecido como 'Galo', de 38 anos. De acordo com a polícia, ele tinha 13 anotações criminais por homicídio, roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, resistência e disparo de arma de fogo. 'Galo' é apontado pela PM como chefe do tráfico na comunidade do Santo Cristo, também no Fonseca. Ele também teria ligação com disputas territoriais no bairro.

Os outros dois mortos não foram identificados. Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Niterói.

Outros dois feridos foram socorridos para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal). Um deles tem uma anotação criminal por roubo e o segundo, 10 anotações criminais por roubo, tráfico e ameaça.

Com o grupo foram apreendidas duas pistolas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).