Acusado de tráfico de drogas é preso no Rio a partir de informações chegadas ao Disque Denúncia/RJ

Após trabalho de inteligência, policiais militares do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 41º BPM (Colégio), com informações que foram repassadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na noite do último domingo (04), na Estrada João Paulo, em Barros Filho, no Complexo do Chapadão, um homem acusado de ligações com a facção Comando Vermelho (CV). Pablo Tavares Luiz, vulgo China, de 31 é oriundo da Comunidade 'Gogó da Ema' em Guadalupe.

Após dados chegados à Agência de Inteligência do 41º BPM, dando conta de que marginais do CV estariam escondidos no interior da Comunidade “Bairro 13” em Barros Filho, Zona Norte do Rio, devido a uma instabilidade territorial ocorrida no local, na qual criminosos do Complexo do Chapadão estariam tentando se expandir territorialmente, em um reduto rival. Segundo informações chegadas à polícia, os traficantes do CV oriundos do Chapadão teriam conseguido expulsar do local traficantes do Terceiro Comando Puro TCP.

Após se dirigirem à Comunidade onde, ao acessarem a Estrada do Camboatá, os policiais tiveram a atenção voltada a diversos traficantes armados num dos acessos ao citado Complexo. Após um cerco tático, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), conseguiram prender China de posse dos seguintes materiais: um fuzil FAL M964, Cal. 7.62mm (Numeração Suprimida); um Carregador e três munições, Cal. 7.62mm (Intactas).

Diante dos fatos, o material apreendido e o preso, foram levados à 39ª DP (Pavuna), onde o acusado foi autuado pelos crimes de Tráfico de Drogas e do Estatuto do Desarmamento - crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização legal. Depois dos trâmites legais, ele foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já se encontra acautelado à disposição da Justiça.

Cabe ressaltar, ainda, que ele possui várias passagens pelo sistema prisional entre os anos 2015 a 2026, pelos crime de Receptação, Tráfico, Adulteração de Sinal Identificador de Veículos, Resistência e Violação de Domicílio, onde chegou a ser condenado em 2015, a 04 anos de reclusão. China está cadastrado no sistema carcerário, como sendo de “Alta Periculosidade”.

.O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido