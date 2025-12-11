Megaoperação no Salgueiro suspende aulas e atendimento em unidades de saúde

Operação Contenção busca cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos do Comando Vermelho - Foto: Divulgação - Governo do Estado

Por causa da Operação Contenção, no Complexo do Salgueiro, na manhã desta quinta-feira (11), escolas e unidades de saúde foram fechadas. A ação policial é realizada por forças de segurança do Estado.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação, ao todo seis escolas tiveram suas atividades suspensas nesta manhã: Marinheiro Marcílio Dias, Pastor Haroldo Gomes, Salgado Filho, João Saldanha, Professora Niuma Goulart, além da Umei Professora Natalina Muniz de Oliveira.

Escola Municipal Marinheiro Marcílio Dias e outras cinco escolas foram fechadas por causa da operação | Foto: Reprodução

Além das escolas, também foram fechadas sete unidades de atendimento na área, por oferecer riscos aos moradores e profissionais.

Mesmo com a intensa troca de tiros entre criminosos e policiais, a BR-101, que passa perto do complexo do Salgueiro, não foi afetada, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal. Ainda não há números oficiais sobre prisões, apreensões e possíveis feridos da operação.

Operação Contenção

A ação policial reúne aproximadamente 1.000 policiais militares e civis, que buscam cumprir 44 mandados de prisão e outros 25 de busca e apreensão contra pessoas suspeitas de manter ligação com a tomada de território do Comando Vermelho (CV). Dentre os procurados, o principal alvo dos agentes de segurança é Antônio Ilário Ferreira, também conhecido como Rabicó, identificado como chefe do tráfico na área.

A Operação Contenção é comandada pelas forças integradas de segurança do Governo do Estado, e conta com agentes de diversas unidades da Polícia Militar (Bope, BAC, BPChoq, GAM, RECOM, GATs) do 4º CPA, e também policiais do Comando de Polícia Rodoviária. Estão sendo utilizadas na ação 20 blindados, 123 viaturas, duas aeronaves e quatro ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate, dessas duas blindadas.

A Polícia Civil enviou 120 policiais da Core, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), além das delegacias do 4º Departamento de Polícia de Área que estão na região. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, a troca de tiros teve início por volta das 7h, o que foi confirmado pelos moradores nas redes sociais.