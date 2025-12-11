Vereadora do Rio critica distribuição de quentinhas nas ruas e gera polêmica

Declarações de Talita Galhardo sobre ações de solidariedade dividem internautas e reacendem debate sobre população em situação de rua - Foto: Reprodução - Vídeo

A vereadora Talita Galhardo (PSDB) publicou um vídeo polêmico nas redes sociais, no qual pede para que as pessoas “não fiquem distribuindo quentinhas na rua”, o que dividiu opiniões entre os internautas nesta terça-feira (9). O vídeo abriu uma discussão sobre solidariedade e a presença de pessoas em situação de rua.

Na filmagem, a parlamentar disse que a entrega das quentinhas “estimula a permanência nas calçadas”, o que “acaba ajudando a aumentar os índices de criminalidade”. Após sua fala, Talita foi alvo de críticas, além de ser acusada de insensibilidade.

Ainda defendendo seu ponto de vista, a vereadora teceu críticas sobre o crescimento de pessoas em situação de rua e questiona a intenção de realizar uma ceia de Natal na Praia dos Amores, na Barra da Tijuca, organizada por uma igreja evangélica.

Ela defendeu que grande parte dessas pessoas continua nas ruas porque já “têm uma rotina” programada e podem até mesmo “montar barracas” para ganhar refeições, kits de higiene, cortes de cabelo e demais doações.

Talita conta que nos abrigos municipais há vagas disponíveis, mas que são recusadas por pessoas que não aceitam seguir regras dos locais.

"Existem casas de acolhimento, existem vagas sim, mas eles não querem ir pra esses abrigos porque nos abrigos não se pode consumir drogas, têm horários estipulados para tudo e não pode dormir homem junto com mulher, então eles não querem seguir essas regras e não ficam nos abrigos por isso", disse.





Após a publicação do vídeo, os internautas rapidamente deram suas opiniões sobre o tema, no qual alguns concordaram e outros se posicionaram contra.



"Quanto mais alimentam eles nas ruas, menos eles saem. Eles fazem 9 refeições por dia, tudo doado", escreveu uma mulher.

"Discordo com todo respeito, não dar comida além de cruel, não vai 'eliminar' o problema social. Talita como assim?", disse outro.

"Cama quente, champanhe, salário na conta no dia certinho, carro, gasolina, assessoria e a culpa é de quem distribui comida a quem tem fome? O mundo tá perdido mesmo. É uma inversão total de valores", observou um internauta.

"Não dá pra continuar, assim! Temos que ter coração, mas também não dá pra ficar alimentando quem quer aumentar a criminalidade na rua", comentou um terceiro.