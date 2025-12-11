Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4813 | Euro R$ 6,3808
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 38 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

relogio min de leitura | Escrito por Agência Brasil | 11 de dezembro de 2025 - 09:38
O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 38 milhões
O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 38 milhões -

As seis dezenas do concurso 2.950 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 38 milhões.

Leia também: 

Uerj divulga edital para concurso do Corpo de Bombeiros de 2026

Polícia Civil prende em São Gonçalo criminoso que usava jogos on-line para extorquir vítimas

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Tags:

Loterias Caixa Mega Sena Mega-Sena 38 milhões

Matérias Relacionadas