Estado mobiliza mil policiais em operação no Complexo do Salgueiro; Vídeos

Em mais uma etapa da Operação Contenção, voltada ao combate à expansão territorial da facção criminosa Comando Vermelho, o Governo do Estado mobilizou 1.000 policiais civis e militares para atuar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A ação foi deflagrada nas primeiras horas desta quinta-feira (11/12) e tem como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão.





"Não vamos tolerar ações de facções criminosas que ameaçam a segurança da população. Estamos atuando com força máxima, e de forma integrada, para deixar bem claro que quem exerce o poder é o Estado. Nossas forças de segurança estão mobilizadas para cumprir a lei, prender criminosos e impedir qualquer tentativa de avanço da bandidagem. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado, com operações estratégicas e contínuas", declarou o governador Cláudio Castro.

Participam da operação 880 policiais militares do Comando de Operações Especiais - Bope, BAC, BPChoq, GAM -, do RECOM, do Comando de Polícia Rodoviária e dos Grupamentos de Ações Táticas (GAT) dos batalhões do 4º Comando de Policiamento de Área (4º CPA). As tropas contam com o apoio de 20 blindados, duas aeronaves, 123 viaturas e quatro ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate (GSAR), sendo duas delas blindadas.





A Polícia Civil atua com 120 agentes da Coordenadoria de Operações Especiais (Core), Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e policiais de todas as delegacias que compõem o 4º DPA: 70ª DP (Tanguá), 71ª DP (Itaboraí), 72ª DP (São Gonçalo), 73ª DP (Neves), 74ª DP (Alcântara), 75ª DP (Rio do Ouro), 76ª DP (Niterói), 77ª DP (Icaraí), 78ª DP (Fonseca), 79ª DP (Jurujuba), 81ª DP (Itaipu), 82ª DP (Maricá), 118ª DP (Araruama), 119ª DP (Rio Bonito), 120ª DP (Silva Jardim), 124ª DP (Saquarema), 125ª DP (São Pedro da Aldeia), 126ª DP (Cabo Frio), 127ª DP (Armação dos Búzios), 129ª DP (Iguaba Grande), 132ª DP (Arraial do Cabo) e 159ª DP (Cachoeiras de Macacu).





