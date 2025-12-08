Identificada mulher morta após ser esfaqueada em frente às Barcas de Niterói

A vítima ainda tentou fugir, mas caiu dentro da estação após perder as forças - Foto: Reprodução

A vítima ainda tentou fugir, mas caiu dentro da estação após perder as forças - Foto: Reprodução

Foi identificada como Andréa de Souza Mateus Gomes a mulher morta após ser esfaqueada em frente à Estação das Barcas, na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói, no início da tarde deste domingo (7).

De acordo com a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), a acusada pelo crime foi conduzida à unidade por agentes do programa Segurança Presente. Ela foi autuada em flagrante por feminicídio. "Diligências estão em andamento para apurar a morte de Andréa de Souza Mateus Gomes", disse a Polícia em nota.

Segundo testemunhas, a vítima ainda tentou fugir do ataque, mas caiu dentro da estação após perder as forças. Marcas de sangue ficaram espalhadas pelo chão e assustaram quem passava pelo local, por volta das 12h.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), por meio do Consórcio Barcas Rio, esclarece que a vítima não foi ferida dentro da estação.

"Na manhã deste domingo (7) houve uma briga entre duas pessoas do lado de fora da estação. Uma mulher, após ter sido ferida, se dirigiu à área de embarque. A equipe acionou as autoridades policiais e o Corpo de Bombeiros, que resgatou a vítima. A operação não foi afetada", disse a Secretaria em nota.