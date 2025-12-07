Disputa entre facções rivais deixam moradores de comunidades de Niterói 'na linha de tiro' (vídeo)

Pelo segundo fim de semana consecutivo, os moradores das comunidades da Palmeira e do Pimba (Riodades), do Santo Cristo e da Coréia (no Fonseca), e Coronel Leôncio, na Engenhoca, viveram momentos de medo e insegurança, por causa de confrontos entre criminosos do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro. Em mensagens vêm circlando nas redes sociais e grupos, dando conta de que um grupo ligado à segunda facção já teria conseguido permanece nessas cinco comunidades e que agora estariam tentando ampliar os trerritórios, para ocupar também, a Vila Ipiranga, no Fonseca.

Informações que circulam em setores de inteligência das Polícias Militar e Civil do Rio dão conta de que grupos ligados ao TCP,supostamente compostos por traficantes antigos dessas regiões, expulsos quando o CV monopolizou o comando em todas as comunidades de Niterói, há cerca de três anos, estariam por trás desssa retomada, com apoio de criminosos de comunidades do Rio de Janeiro. O enfraquecimento do CV, devido às ações realizadas de forma permanente em 2025 pelas forças de Segurança Pública do Estado do Rio, estaria estimulando os criminosos do Terceiro Comando Puro a tentar se reestabelecer, ganhando também o apoio da facção Amigos dos Amigos, que dá base para as ações do TCP em algumas comunidades da Zona Norte e do Subúrbio do Rio de Janeiro.

Vídeos - "Há uma guerra em andamento. Os criminosos do TCP já ocupam a Palmeira, Pimba, Santo Cristo, a Coréia e a Coronel Leôncio. Agora,querem tomar a Vila Ipiranga, mas os traficantes da Nova Brasília e de outras comunidades do CV na Engenhoca estão se orgagnizando para retomar as comunidades onde os inimigos estão. Vivemos um inferno porque a bala tá voando toda hora", contou uma mulher em desespero. Outro morador da região disse que ao longo de todo fim de semana, entre a sexta-feira e o sábado, muitos comerciantes decidiram não abrir por medida de segurança.





Vídeos - Em meio as informações que ocupam as redes sociais, vídeos de supostos confrontos em Niterói circulam com intensidade. Em um deles, densas rapajadas de tiros de balas traçantes rompem o ar no que seria um confronto na parte alta da comunidade Coronel Leôncio, entre traficantes do CV e do TCP, mas já foi comprovado que as imagens não são em Niterói, e sim no Oriente Médio. Mas há também vídeos verdadeiros circulando, postados por policiais militares que vêm fazendo operações nessas cinco comunidades da Zona Norte de Niterói nesse fim de semana.

Procurada pela reportagem, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou, em nota, que o comando do 12ºBPM (Niterói) está com o policiamento reforçado nas comunidades do bairro Fonseca e no Morro do Estado em Niterói.

"Estão sendo realizados monitoramentos de inteligência e Equipes de Ações Táticas (GATs do 12ºBPM e do 7ºBPM) efetuam incursões nas Comunidades para capturar criminosos, além de ter sido reforçado o patrulhamento preventivo nas principais ruas da cidade", disse a PM.