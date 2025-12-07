Homem é preso acusado de integrar quadrilha especializada em roubar motoristas de app

Policiais civis da 82ª DP (Maricá) prenderam um homrm, de 19 anos, conhecido como Pixote, suspeito de integrar um esquema de roubo a motoristas de aplicativo. A prisão ocorreu no bairro do Coelho, em São Gonçalo, na tarde deste sábado (6). O preso está sendo monitorado pela polícia há 3 meses.

Os agentes cumpriram mandados de prisão preventiva expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Maricá, o qual acusava o homem de roubo majorado. A prisão faz parte de investigações da 82ª DP (Maricá), em parceria com o Centro Integrado e Operacional de Segurança Pública, que monitorava uma série de crimes contra motoristas de aplicativos, na área rural de Itaocaya Valley.

Leia também:

Moradores do Gradim recebem orientações da Defesa Civil

Vereadora em SG, Patrícia Silva sofre acidente na RJ-104

A prática da quadrilha especializada nesse crime se dava quando os criminosos usavam perfis de terceiros nos aplicativos de transporte para pedir corridas. No momento do suposto embarque, a vítima era rendida e ameaçada com uma arma ou faca, além de encapuzar e amarrarem o motorista.

Com o celular da vítima, os criminosos realizavam transferências bancárias através de suas contas pessoais ou a de terceiros. Depois do roubo, os motoristas de aplicativos eram abandonados amarrados em locais ermos e o carro deixado dias depois em outra área.

Apenas na cidade de Maricá, as investigações conseguiram identificar cinco vítimas dos criminosos, que sempre agiram da mesma forma. Os policiais conseguiram identificar quatro envolvidos no esquema, que foram identificados pelas vítimas.

De acordo com as investigações, Pixote era o responsável por sacar a arma de fogo ou a faca durante a ação criminosa.