Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3874 | Euro R$ 6,2747
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Mulher é esfaqueada em frente das Barcas em Niterói

Agressora foi presa por agentes do Segurança Presente

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 07 de dezembro de 2025 - 12:26
Mulher foi esfaqueada dentro da Estação
Mulher foi esfaqueada dentro da Estação -

Uma mulher, não identificada, foi esfaqueada, na manhã deste domingo (7), de frente a Estação das Barcas, em Niterói. A agressora foi presa em flagrante.

Segundo informações preliminares, a acusada era um outra mulher, que foi detida por agentes do Programa Segurança Presente logo após o crime.

Militares do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento à vítima e a encaminharam a uma unidade de saúde.

Até o momento, não se sabe o que motivou o crime.

Matérias Relacionadas