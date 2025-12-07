Mulher é esfaqueada em frente das Barcas em Niterói
Agressora foi presa por agentes do Segurança Presente
07 de dezembro de 2025 - 12:26
Uma mulher, não identificada, foi esfaqueada, na manhã deste domingo (7), de frente a Estação das Barcas, em Niterói. A agressora foi presa em flagrante.
Segundo informações preliminares, a acusada era um outra mulher, que foi detida por agentes do Programa Segurança Presente logo após o crime.
Militares do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento à vítima e a encaminharam a uma unidade de saúde.
Até o momento, não se sabe o que motivou o crime.