Polícia Civil prende mais um envolvido no assassinato de policial civil em Piratininga

Carlos havia acabado de sair de casa para colocar o lixo na rua quando foi surpreendido por criminosos armados - Foto: Layla Mussi

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realizaram, nesta quinta-feira (13), uma operação para capturar mais um envolvido no assassinato do policial civil José Carlos Queiroz Vianna. O agente foi morto no início de outubro, na porta de sua casa, em Piratininga, Niterói. O criminoso foi localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Contra ele, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. Ele já tinha anotações anteriores por porte ilegal de arma de fogo.

No dia do homicídio, três criminosos já tinham sido capturados em flagrante. Com o avanço das investigações, foi possível identificar que os atiradores contaram com o apoio de um batedor, que foi o alvo da ação desta quinta.

Foi também possível apurar que o homem foi um dos responsáveis pela clonagem do veículo usado no crime e posteriormente queimado no município de Duque de Caxias. As diligências também apontaram que a vítima teve sua rotina monitorada desde, pelo menos, o início do mês de setembro.

A investigação revelou, ainda, que duas das pistolas apreendidas com os primeiros presos foram usadas em outros dois homicídios, ambos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, em junho. O primeiro foi a morte do dono de uma tabacaria, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, e o outro foi o assassinato do dono de um bar, em Vila Isabel.