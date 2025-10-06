Policial civil é morto a tiros em Piratininga, Niterói

Ainda não há confirmação se Carlos José foi vítima de uma emboscada direcionada ou se os autores pretendiam realizar um assalto - Foto: Layla Mussi

O policiai civil Carlos José Queirós Viana, que atualmente chefiava a 29ª DP (Madureira), foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (6) na porta de sua residênciana RuaRaul Corrêa Araújo, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. Ele havia acabado de sair de casa por volta das 6h30 para colocar o lixo na rua quando foi surpreendido por criminosos armados.

Testemunhas relataram que um carro modelo Ônix branco, ocupado por pelo menos dois homens, já aguardava o agente próximo ao local. Câmeras de segurança da rua registraram a movimentação e devem ser analisadas pela Polícia Civil para ajudar nas investigações.

Ainda não há confirmação se Carlos José foi vítima de uma emboscada direcionada ou se os autores pretendiam realizar um assalto. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) assumiu o caso e já iniciou a perícia técnica no local do crime.





Policiais militares do 12º BPM (Niterói) isolaram a área e reforçaram o patrulhamento na região.