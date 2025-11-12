Obras do 1º Batalhão de São Gonçalo entram na fase final com entrega prevista para 5 de dezembro

As obras de reforma do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de São Gonçalo estão em fase final e devem ser concluídas até o dia 5 de dezembro. A reportagem de O SÃO GONÇALO visitou o local nesta quarta-feira (12) para acompanhar o andamento dos trabalhos e constatou que o espaço já está praticamente pronto para ser entregue.

As paredes internas e externas já foram pintadas, e a fachada do novo batalhão foi instalada. O prédio também já recebeu a identificação oficial do 1º BPM, que em breve passará a responder pelas Delegacias 72ª, 73ª DP e pela área do Complexo do Salgueiro.

De acordo com os responsáveis pela obra, os últimos ajustes incluem serviços de acabamento e organização interna. A expectativa é de que, após a entrega, o novo batalhão ofereça melhores condições de trabalho aos policiais e mais eficiência no atendimento à população.

Apesar de as obras ainda estarem em andamento, as movimentações internas do batalhão já estão acontecendo. Segundo o Coronel Monteiro, responsável pelo 1°BPM, 20 policiais já foram transferidos para a preparação da parte administrativa da unidade. Inclusive, as transferências dos policias para o novo batalhão vão acontecer entre membros do próprio 7°BPM e das companhias que fazem a cobertura das áreas da 72ª e 73ª DP com previsão das mudanças para o final do mês de novembro.

As operações do 1°BPM vão ser dividas em duas companhias, com a primeira abrangendo os bairros ; Colubandê (parte), Rocha, Galo Branco, Centro, Estrela do Norte, Brasilândia, Vila Iara, Zé Garoto, Porto do Rosa, Mutuá, Mutuaguaçu, Boaçu, Mutuapira, Antonina, São Miguel, Trindade, Nova Cidade, Luiz Caçador, Itaúna, Recanto das Acácias, Fazenda dos Mineiros, Itaóca, Palmeiras, Salgueiro, Rosane e Lindo Parque.

Enquanto a segunda companhia vai cobrir: Pita, Zumbi, Engenho Pequeno, Novo México, Tenente Jardim, Morro do Castro (parte), Venda da Cruz, Vila Lage, Barro Vermelho, Santa Catarina, Covanca, Camarão, Parada 40, Mangueira, Patronato, Paraíso, Boa Vista, Porto Pedra, Porto Novo, Gradim, Porto da Madama, Porto Velho e Neves.

A inauguração oficial está prevista para dezembro.