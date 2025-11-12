Acusado de tráfico de drogas é preso em Piratininga, Niterói
Com ele foi apreendida uma grande quantidade de entorpecentes
Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 12º BPM (Niterói), com informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na noite da última terça-feira (11), Rua Carlos Chagas, na Comunidade do Jacaré, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, o acusado de integrar facção Comando Vermelho (CV), Carlos Ruan Pina da Silva, de 31 anos.
As equipes do GAT B e de Busca-P2, procederam à comunidade do Jacaré em cumprimento a um disque denúncia, que relatava o crime de tráfico de drogas na localidade, onde criminosos locais estariam usando menores de idade para portar armas e transportar drogas. No local, os policiais se depararam com dois homens na prática de tráfico de drogas que ao avistarem a guarnição, empreenderam fuga. Após cerco tático da equipe, conseguiram localizar e deter Carlos Ruan, com os seguintes materiais: 802 trouxinhas de maconha (869 gramas); 184 pedras de crack (55 gramas); 174 pinos de cocaína (165 gramas); 02 rádios transmissores e R$ 22,80 reais em espécie.
Diante dos fatos, o material apreendido e o preso, foram levados à 81ª DP (Itaipu), para registro, onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de Tráfico Ilícito de Drogas, permanecendo preso e, posteriormente, ele foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já se encontra acautelado à disposição da Justiça. Cabe ressaltar, ainda, que ele já teve outras passagens pelo sistema prisional por Tráfico de drogas e Receptação.
O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:
Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177
WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)
Aplicativo: Disque Denúncia RJ
Anonimato Garantido