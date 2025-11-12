Acusado de tráfico de drogas é preso em Piratininga, Niterói

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 12º BPM (Niterói), com informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na noite da última terça-feira (11), Rua Carlos Chagas, na Comunidade do Jacaré, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, o acusado de integrar facção Comando Vermelho (CV), Carlos Ruan Pina da Silva, de 31 anos.

As equipes do GAT B e de Busca-P2, procederam à comunidade do Jacaré em cumprimento a um disque denúncia, que relatava o crime de tráfico de drogas na localidade, onde criminosos locais estariam usando menores de idade para portar armas e transportar drogas. No local, os policiais se depararam com dois homens na prática de tráfico de drogas que ao avistarem a guarnição, empreenderam fuga. Após cerco tático da equipe, conseguiram localizar e deter Carlos Ruan, com os seguintes materiais: 802 trouxinhas de maconha (869 gramas); 184 pedras de crack (55 gramas); 174 pinos de cocaína (165 gramas); 02 rádios transmissores e R$ 22,80 reais em espécie.

Diante dos fatos, o material apreendido e o preso, foram levados à 81ª DP (Itaipu), para registro, onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de Tráfico Ilícito de Drogas, permanecendo preso e, posteriormente, ele foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já se encontra acautelado à disposição da Justiça. Cabe ressaltar, ainda, que ele já teve outras passagens pelo sistema prisional por Tráfico de drogas e Receptação.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido