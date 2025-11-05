Homem encontrado morto em carro na BR-101 é policial militar

O Cabo da Polícia Militar Flávio dos Santos Teixeira, de 39 anos, foi executado a tiros, na manhã desta quarta-feira (05), após sair do plantão. O caso aconteceu por volta das 8h, quando o policial passada de carro pela BR-101, no KM 265, na altura do bairro da Mangueirinha, em Rio Bonito.

Segundo informações iniciais, um carro emparelhou com o veículo do policial e criminosos efetuaram os disparos. Teixeira foi atingido e morreu no local. O veículo do policial foi encontrado batido na lateral da pista.

Veículo foi encontrado batido na lateral da pista em Rio Bonito. | Foto: Divulgação

Teixeira estava lotado atualmente no Batalhão de Itaboraí (35°BPM), mas também já foi lotado no 7°BPM (São Gonçalo).

Agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionados ao local e preservaram a cena do crime. O caso foi registrado na 118ª DP e o corpo do policial foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araruama.