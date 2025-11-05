Apontado como mentor de furto em apart-hotel de luxo em Niterói é preso

Alexandre Ceotto André é apontado como mentor intelectual de furto em imóvel de luxo em Niterói - Foto: Reprodução

Alexandre Ceotto André é apontado como mentor intelectual de furto em imóvel de luxo em Niterói - Foto: Reprodução

Apontado pela Polícia Civil como o mentor intelectual do furto em um apart-hotel de luxo localizado em Gragoatá, Niterói, em fevereiro deste ano, Alexandre Ceotto André foi preso nesta segunda-feira (3). Ele se apresentou na Delegacia do Consumidor (Decon) por volta das 13h.



As investigações revelaram que um comparsa utilizou uma máscara de silicone realista no crime, para não ser reconhecido.

Durante a Operação Manto de Engano, em maio, a polícia já havia cumprido mandados de busca e apreensão que tinham Alexandre como alvo. Na época, os policiais estiveram no prédio onde ele residia e na residência da mãe, porém ele não havia sido encontrado.

A ação resultou na apreensão de computadores e telefones celulares. Desde então, Alexandre era considerado foragido.



A audiência de custódia, realizada nesta terça-feira (4), manteve a prisão dele.



Furto em apart-hotel de luxo em Niterói

A Polícia Civil aponta o advogado criminalista Luís Maurício Martins Galda, como o autor do furto no apart-hotel, no dia 7 de fevereiro.

Câmeras de segurança do edifício registraram um homem de terno, luvas e uma máscara de silicone, que simulava o rosto de um homem careca. Em quase todo o tempo em que aparece nas imagens, o homem estava com o celular no ouvido, o que sugere que conversava com alguém.

O mascarado caminhou por áreas exclusivas para as funcionárias, foi ao apartamento alvo e arrombou a porta. O crime durou aproximadamente 18 minutos.

A polícia, uma semana antes da Operação Manto de Engano, cumpriu um mandado na residência do advogado, que por sua vez apontou Alexandre como o mentor intelectual do crime.

No total, foram apreendidos oito relógios, com valor estimado em R$ 80 mil. As investigações indicam que Alexandre teria sido o responsável por enviar a planta da residência e a rotina da vítima.