Homem é encontrado morto com marcas de tiros em carro acidentado na BR-101

A ocorrência segue em andamento, e ainda não há informações sobre a identidade da vítima ou as circunstâncias do crime

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de novembro de 2025 - 09:49
O veículo estava às margens da rodovia quando foi localizado por equipes da PRF
Um homem foi encontrado morto dentro de um carro acidentado na manhã desta quarta-feira (5), no km 265 da BR-101, em Rio Bonito. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o corpo apresentava ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo.

O veículo estava às margens da rodovia quando foi localizado por equipes da PRF, por volta das 8h. A princípio, acreditava-se que o motorista tivesse se envolvido apenas em um acidente, mas, ao realizar a inspeção no interior do automóvel, os agentes constataram os sinais de tiros. 

A ocorrência segue em andamento, e ainda não há informações sobre a identidade da vítima ou as circunstâncias do crime. O caso foi registrado pela delegacia da PRF de Niterói. 

