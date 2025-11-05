Acadêmicos de Niterói abre temporada de ensaios de rua na Amaral Peixoto
A agremiação homenageará o Presidente Lula na avenida
Rumo a sua estreia no Grupo Especial do carnaval carioca, a Acadêmicos de Niterói abrirá sua temporada de ensaios de rua neste domingo, 09. Os treinos acontecerão na Amaral Peixoto, Centro de Niterói, e prometem agitar o público presente. Com a concentração marcada para às 17h, a azul e branca começará a mostrar um pouco do que promete levar para a Marquês de Sapucaí.
"Nossos ensaios de quadra já mostraram que a comunidade de Niterói vai fazer história na Marquês de Sapucaí. Os de rua nos dão ainda mais essa sensação de avenida, é essencial para esse nosso planejamento. No domingo vamos tingir o centro de Niterói de azul e branco rumo ao nosso desfile", revela o Presidente Wallace Palhares.
Para sua estreia, a agremiação que homenageará o Presidente Lula na avenida, optou por dedicar seu desfile 100% para alas da comunidade, sem fantasias comerciais, valorizando o componente que estará nos eventos e ensaios com a agremiação até o dia oficial. Com o enredo “Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil”, a agremiação abrirá os desfiles do Grupo Especial, domingo de carnaval, 15 de fevereiro.
Serviço:
Ensaio de Rua Acadêmicos de Niterói
Local: Amaral Peixoto
Dia: 09 de novembro de 2025
Horário: Concentração 17h