Mistério em São Gonçalo: família vive angústia com o desaparecimento de Erika Abrantes

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo - Foto: Divulgação

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo - Foto: Divulgação

Há 16 dias, a família de Erika Abrantes Ribeiro, manicure e mãe de três filhos, enfrenta uma dolorosa espera. A gonçalense desapareceu após ser obrigada a entrar em um carro com homens encapuzados, em São Gonçalo, e desde então nenhum sinal foi encontrado.

Erika foi vista pela última vez no Campo da Brahma, uma área conhecida do bairro, onde conversava com amigas na noite de 19 de outubro. Segundo testemunhas, os homens encapuzados a arrastaram pelos cabelos e pelos braços antes de colocá-la à força dentro de um carro. Desde aquele momento, a família não recebeu nenhuma informação concreta sobre seu paradeiro.

Apesar das buscas e do apoio da comunidade, as investigações ainda não apresentaram resultados efetivos. Familiares relatam que, até agora, só receberam “trotes” e informações desencontradas, o que aumenta ainda mais a angústia de quem espera por respostas.

Leia também:

Atriz Maria Gladys é flagrada no Rio após filha relatar sumiço

Milton Nascimento recebe homenagem em show gratuito no Centro do Rio

Relembre o caso

Erika Abrantes Ribeiro, moradora do Bairro Vermelho, desapareceu no dia 19 de outubro, quando estava conversando com amigas na localidade conhecida como Campo da Brahma, e foi arrastada pelos cabelos e braços, para o interior de um carro, por homens encapuzados. Erika Abrantes Ribeiro, moradora do bairro Vermelho, desapareceu no dia 19 de outubro, quando estava conversando com amigas na localidade conhecida como Campo da Brahma, e foi arrastada pelos cabelos e pelos braços para o interior de um carro por homens encapuzados. (ajuste de paralelismo e fluidez)

Na época, circulava rumores de que a manicure teria sido vista saindo de uma residência, na região em que desapareceu, algemada e acompanhada de um homem. Na época, circulavam rumores de que a manicure teria sido vista saindo de uma residência na região em que desapareceu, algemada e acompanhada de um homem.

Entretanto, a família disse que recebeu informações desencontradas a respeito da suposta aparição. (sem correções)

Erika já foi presa por tráfico de drogas, mas segundo informações, após sair da cadeia começou a trabalhar como manicure e cabelereira. Erika já foi presa por tráfico de drogas, mas, segundo informações, após sair da cadeia, começou a trabalhar como manicure e cabeleireira.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.