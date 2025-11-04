Atriz Maria Gladys é flagrada no Rio após filha relatar sumiço

Envolvida em uma polêmica no início deste ano, quando a filha Maria Thereza Mello Maron relatou seu desaparecimento, a atriz Maria Gladys, 85, foi vista no último sábado (01), almoçando em um bar no Catete, Zona Sul do Rio.

Essa foi a primeira aparição pública da artista desde abril, quando a filha alegou que ela estaria "na rua, confusa e sem dinheiro". Segundo publicação feita no Instagram pela fã Fania Freitas, Maria Gladys almoçava em frente ao Palácio do Catete.

Após o relato da filha de Gladys sobre seu desaparecimento, a artista concedeu uma entrevista ao programa "Domingo Espetacular", da Record, onde esclareceu a sua situação. Ela falou que "gasta mais do que tem para viver bem", e que não economizou dinheiro durante a vida.

"Eu quero viver bem, só se vive uma vez. Eu não economizo, o dinheiro é pouco. Não é para economizar, é para gastar", disse. "Nunca o dinheiro deu para comprar uma casa. É caro. Geralmente quem tem casa é herdeiro, vai passando. Eu não sou herdeira", completou a atriz, na época.