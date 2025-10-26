Onde está Erika? Família de gonçalense sequestrada faz apelo por informações

Erika Abrantes Ribeiro, de 36 anos, foi sequestrada no dia 19 de outubro, no Campo da Brahma, em São Gonçalo - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Erika Abrantes Ribeiro, de 36 anos, foi sequestrada no dia 19 de outubro, no Campo da Brahma, em São Gonçalo - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Uma mulher identificada como Érika Abrantes Ribeiro, de 36 anos, está desaparecida há uma semana após ser sequestrada por homens encapuzados na Comunidade da Brahma, em São Gonçalo. Segundo testemunhas, ela foi arrastada pelos cabelos e forçada a entrar em um carro em plena luz do dia. A família busca informações que ajudem a localizar a autônoma, mãe de três filhos.

Informações recebidas pela família apontam que, por volta das 13h do dia 19 deste mês, Érika estava conversando com amigas na Comunidade da Brahma quando surgiu um carro com homens encapuzados, que a arrastaram pelos cabelos e pelos braços para dentro do veículo.

“O que eu sei é que ela estava lá no Campo da Brahma, conversando com as amigas, e apareceu um carro com uns caras encapuzados que pegaram ela, arrastando-a pelos cabelos e pelos braços, e a levaram dentro desse carro. Hoje faz uma semana”, disse uma familiar.

Testemunhas teriam revelado para os parentes, que Erika havia sido vista no mesmo dia de seu sequestro saindo de uma residência da região, algemada e acompanhada de um homem. Entretanto, ainda há informações desencontradas sobre essa possível aparição.

Familiares acreditam que Erika possa ter sido confundida com outra pessoa. Atualmente, a desaparecida trabalha como manicure e cabeleireira autônoma.

Quando foi vista pela última vez, ela vestia camisa branca e calça escura.



Buscas por Erika

Desesperados por informações sobre o paradeiro de Érika, familiares registraram o sequestro na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Eles também realizaram buscas próprias em IMLs (Institutos Médicos Legais) e pediram ajuda nas redes sociais, mas, até o momento, não obtiveram respostas — apesar de circularem falsas informações de que Érika teria sido encontrada.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Érika Abrantes Ribeiro pode entrar em contato com o Disque Denúncia, pelo telefone (21) 2253-1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ, disponível para Android e iOS. O anonimato é garantido.

Procurada, a Polícia Civil respondeu: " A investigação está em andamento no Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Agentes realizam diligências para localizá-la".

