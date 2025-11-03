Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Milton Nascimento recebe homenagem em show gratuito no Centro do Rio

Apresentação acontece no Centro Cultural do Poder Judiciário nesta terça (4), às 18h, e revisita clássicos da obra de Bituca

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 03 de novembro de 2025 - 12:16
Esta será a terceira apresentação do projeto em tributo a Bituca
O cantor carioca Serggio Torres e banda apresentam nesta terça-feira (4), às 18h, o espetáculo “Canções e Momentos”, no Centro Cultural do Poder Judiciário (CCPJ-RJ), no Centro do Rio. A entrada é gratuita. O show é uma homenagem ao cantor e compositor Milton Nascimento, um dos maiores nomes da música brasileira, e acontece dentro do projeto “Nota Justa”.

Esta será a terceira apresentação do projeto em tributo a Bituca. Nos últimos meses, Torres e banda levaram o repertório ao palco do Blue Note Rio, em Copacabana, em duas sessões de sucesso de público. Agora, o grupo sobe novamente ao palco do CCPJ-RJ com um formato intimista, revisitando clássicos como Travessia, Maria, Maria, Nada Será Como Antes e outras canções que marcaram gerações.

Com arranjos refinados e interpretações emocionadas, “Canções e Momentos” é um convite à memória afetiva e à força poética da obra de Milton Nascimento, celebrando sua influência sobre a música brasileira.

Sobre o CCPJ

O Centro Cultural do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (CCPJ-RJ) é um espaço dedicado à promoção da arte, da cultura e da memória do Judiciário fluminense, com programação gratuita e acessível ao público. O CCPJ-RJ fica localizado na Rua Dom Manuel, 29 – Centro (próximo à Praça XV).

