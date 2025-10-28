Vídeo: Refém filma 25 bandidos se entregando à polícia na Vila Cruzeiro

25 bandidos foram presos em uma casa na Vila Cruzeiro, um foi morto - Foto: Reprodução/Redes Sociais

25 bandidos foram presos em uma casa na Vila Cruzeiro, um foi morto - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em meio à megaoperação realizada no Rio de Janeiro na tarde desta terça (28), uma mulher foi feita refém e foi obrigada a gravar 26 bandidos se rendendo em uma casa na Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio, segundo informações da Polícia Militar.

No vídeo, os criminosos aparecem, sem camisa, com as mãos na cabeça, descendo a escada em uma fila, com um à frente avisando os policiais. “Tranquilidade, tá geral sem camisa, nós tá na mão, sem esculacho” disse o bandido.

Leia mais sobre o assunto

Um dos policiais mortos em megaoperação tinha apenas dois meses na corporação

Recompensa pela prisão de 'Doca' apontado como um dos 'chefões' do 'CV', sobe para R$ 100 mil

Criminosos bloqueiam vias em São Gonçalo e Niterói em represália a megaoperação no Complexo do Alemão

Lewandowski diz que não recebeu pedido de apoio à operação no Rio

Vídeo: Prefeito Capitão Nelson auxilia trânsito em meio ao caos em São Gonçalo

Também é possível ver dezenas de munições em cima de uma mesa. Poucos antes dos acusados se entregarem, houve confronto e um criminosos acabou morto.

Policiais do Batalhão de Choque encontraram 19 fuzis no imóvel e conseguiram resgatar a mulher dos sequestradores. No local, 25 foram presos e encaminhados para a Cidade da Polícia.





Reprodução