Criminosos bloqueiam vias em São Gonçalo e Niterói em represália a megaoperação no Complexo do Alemão

Diversos ônibus foram atravessados nas vias em São Gonçalo e Niterói - Foto: Divulgação

As cidades de Niterói e São Gonçalo estão sofrendo com represálias de criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV) por conta da megaoperação “Contenção”, das Forças Policiais do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28).

Segundo imagens divulgadas nas redes sociais, ônibus foram atravessados em vias de grande movimento em São Gonçalo, em regiões como Gradim, Pita, Arsenal e Covanca, além de comércios e escolas fechando.

Em Niterói, o movimento da cidade é de grande fluxo e engarrafamento ao redor do Centro, inclusive para quem vem da Praça XV. O terminal das Barcas e o Terminal Intermunicipal de ônibus são dois dos lugares com grande aglomeração de pessoas. O trânsito está com fluxo intenso em vias de grande circulação como Av. Visconde de Rio Branco, Av. Jansen de Melo, Av. Feliciano Sodré, e a Alameda São Boaventura.

Nas redes sociais, moradores das regiões expressam a preocupação e revolta.

“O Comando Vermelho conseguiu parar o Rio de Janeiro. Da Ilha do Governador até São Gonçalo. De Caxias ao Engenho de Dentro. Estou no trabalho sem saber como vou voltar pra casa. Isso é um absurdo", escreveu um usuário do X.

“Gente pelo amor de Deus a confusão do comando vermelho tá chegando na baixada Nova Iguaçu, São Gonçalo já tem notícias de gente fechando a via com ônibus também em Caxias, não saiam de casa!", escreveu outra.

“Meu pai tá parado em São Gonçalo porque ele é motorista de ônibus. Que sensação ruim, eu não sei se ele vai chegar bem em casa.”

Segundo o Governo do Estado do Rio de Janeiro, até o momento, o balanço geral é de 64 mortos, sendo quatro policiais, 81 presos, 72 fuzis apreendidos e o total de drogas que ainda não foi contabilizado.

Universidades cancelam aulas noturnas

A Universidade Estácio de Sá, Campus Niterói, cancelou as aulas presenciais e orientou os alunos a ficarem em casa, com aulas de online.

"Boa tarde a todos. Devido aos acontecimentos no Rio de Janeiro, as aulas de hoje serão realizadas pelo Teams. Por favor, não saiam de casa!", dizia o comunicado recebido pelos alunos.

A Universo Salgado de Oliveira (Universo) também decidiu cancelar as aulas, nas unidades Niterói e São Gonçalo, na noite de hoje.

A Universidade Federal Fluminense (UFF) recomendou o cancelamento de todas atividades acadêmicas.

"A Universidade Federal Fluminense (UFF) recomenda a suspensão das aulas e demais atividades acadêmicas hoje, (28), devido ao estado de atenção em virtude da megaoperação policial realizada na cidade do Rio de Janeiro, com reflexo direto na segurança da população e nas condições de deslocamento, com a interdição de vias expressas. A suspensão das atividades administrativas e acadêmicas, exceto aquelas consideradas essenciais, busca preservar a integridade da comunidade acadêmica. Recomenda-se aos docentes, portanto, o abono das faltas do dia letivo pela dificuldade de acesso aos campi."

