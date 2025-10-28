Recompensa pela prisão de 'Doca' apontado como um dos 'chefões' do 'CV', sobe para R$ 100 mil

O Disque Denúncia/RJ (2253-1177) divulgou, nesta terça-feira (28), um cartaz oferecendo a recompensa de R$ 100 mil pela captura do foragido da justiça e apontado pela polícia como um dos líderes da facção Comando Vermelho (CV), Edgard Alves Andrade, o Doca, de 55 anos. Ele é um dos homens mais procurados do Estado do Rio, e considerado de altíssima periculosidade pelas forças de segurança pública locais.

Doca, segundo a polícia, é uma das lideranças do CVno Complexo da Penha, um dos locais onde houve a megaoperação das forças de Segurança Pública do Rio, que está sendo realizada nessa terça-feira, que até o momento, deixou 64 acusados de tráfico mortos e 81 presos, além da operação de 75 fuzis e grande quantidade de drogas.

Evadido do sistema carcerário, ele é investigado por mais de 100 homicídios, incluindo execuções de crianças e desaparecimentos de moradores. Em outubro de 2023, Doca foi apontado como o mandante da execução de três médicos e da tentativa de homicídio de uma quarta vítima na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. As vítimas participavam de um congresso de medicina e foram confundidas com milicianos de Rio das Pedras.

Contra ele há mais de 20 mandados de prisão expedidos em seu nome pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), segundo dados do site do Conselho Nacional de Justiça.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido